"Наполи" получил разрешение на переговоры с игроком "Гремио" Эвертоном
"Наполи" получил разрешение на переговоры с нападающим "Гремио" Эвертоном Соаресем. Об этом сообщил президент бразильского клуба.
"Мы договорились о продаже игрока. Но пока мы не увидели ни одного предложения, пока оценивать нечего. Изначально был контакт с "Наполи" и мы дали разрешение вести переговоры напрямую с игроком на личных условиях, но они еще не достигли успеха, - передает слова президента Radio Galera.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист играл в 8 матчах, отметившись 3 голами.
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