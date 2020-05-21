"Наполи" получил разрешение на переговоры с игроком "Гремио" Эвертоном

"Наполи" получил разрешение на переговоры с нападающим "Гремио" Эвертоном Соаресем. Об этом сообщил президент бразильского клуба.

"Мы договорились о продаже игрока. Но пока мы не увидели ни одного предложения, пока оценивать нечего. Изначально был контакт с "Наполи" и мы дали разрешение вести переговоры напрямую с игроком на личных условиях, но они еще не достигли успеха, - передает слова президента Radio Galera.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист играл в 8 матчах, отметившись 3 голами.

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