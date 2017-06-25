"Наполи" попробует подписать Перина

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин может перейти в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб попытается заполучить голкипера в случае ухода из команды Хосе Рейны.

Отметим, что Перином интересуется другой итальянский клуб - "Милан".

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