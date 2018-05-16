"Наполи" попытается сохранить Сарри

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"Наполи" попытается сохранить Сарри
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предложит специалисту новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. Сам тренер не прочь остаться, но его требования по усилению состава могут не устроить "Наполи". В этом случае он может покинуть клуб и возглавить "Челси".

В случае ухода Сарри его преемником скорее всего станет Карло Анчелотти.

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