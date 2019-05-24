"Наполи" поспорит за игрока "Ливерпуля"

Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн, скорее всего, сменит команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Goal.com, у англичанина есть три варианта продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют "Наполи", "Вест Хэм" и "Борнмут".

"Красные" готовы продать 28-летнего футболиста за 17 миллионов евро.

Клайн выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Вторую половину текущего сезона он провёл в "Борнмуте" на правах аренды.

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