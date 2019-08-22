"Наполи" поставил жесткое условие Икарди

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"Наполи" поставил жесткое условие Икардиd

"Наполи" поставил ультиматум аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает Gazzetta dello Sport. 

По сведениям издания, футболист должен сегодня, 22 августа, дать ответ, перейдет ли он в стан неаполитанского клуба или нет. Если форвард даст отрицательный ответ или не ответит вообще, то "Наполи" приступит к рассмотрению других вариантов.

Ранее сообщалось, что "Наполи договорился о переходе 27-летнего Икарди за 65 миллионов евро. Жена форварда Ванда Нара считает, что он должен принять предложение неаполитанцев. Впрочем, сам футболист хочет перейти в "Ювентус".

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