"Наполи" потерял очки в матче с "Сассуоло", "Кьево" одержал победу над "Сампдорией"

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"Наполи" потерял очки в матче с "Сассуоло", "Кьево" одержал победу над "Сампдорией"

Представляем результаты 30-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" – "Наполи" 1:1

Голы: Политано, 22 - 1:0, Рожерио (аг), 80 - 1:1

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Рожерио, Пелузо, Гольданига, Миссироли, Маццителли (Кассата, 78), Берарди (Рагуза, 73), Сенси (Маньянелли, 84), Политано, Лирола.

"Наполи": Рейна, Кулибали, Мариу Руй, Хюсай, Альбиоль, Аллан (Диавара, 83), Жоржиньо (Милик, 65), Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Мертенс (Гамшик, 75).

Предупреждения: Альбиоль (31), Пелузо (35), Жоржиньо (42), Берарди (44), Гольданига (59), Кассата (86), Рагуза (89).


"Кьево" – "Сампдория" 2:1

Голы: Квальярелла (пен), 26 - 0:1, Кастро, 62 - 1:1, Хетемай, 79 - 2:1

"Кьево": Соррентино, Томович, Каччаторе, Гобби, Бани, Джаккерини (Бирса, 74), Депаоли (Хетемай, 78), Радованович, Кастро, Инглезе, Стемпиньски.

"Сампдория": Вивиано, Реджини, Сильвестре, Мурру, Сала, Прат, Торрейра, Линетти, Сапата (Рамирес, 59), Квальярелла (Альварес, 74), Капрари.

Предупреждения: Томович (31), Депаоли (58), Реджини (65), Бани (84), Торрейра (86). | http://soccernews.ru

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2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
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