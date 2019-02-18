"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Торино".
Голов команды не забивали. Турнирное положение команд также не изменилось, однако теперь отставание неаполитанцев от "Ювентуса" увеличилось до 13 очков.
"Наполи" - "Торино" 0:0
"Наполи": Оспина, Максимович, Хюсай, Малькюи, Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон (Мертенс, 69), Фабиан Руис (Верди, 70), Инсинье, Милик.
"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Ансальди (Париджини, 78), Беренгер (Базелли, 63), Ринкон (Мейте, 55), Айна, Лукич, де Сильвестри, Белотти.
Предупреждения: Инсинье (45), Ринкон (45), Моретти (58), Кулибали (60), Аллан (65), Айна (71), Хюсай (82).
Удаление: Аллан (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9