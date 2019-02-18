"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Торино".

Голов команды не забивали. Турнирное положение команд также не изменилось, однако теперь отставание неаполитанцев от "Ювентуса" увеличилось до 13 очков.

"Наполи" - "Торино" 0:0

"Наполи": Оспина, Максимович, Хюсай, Малькюи, Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон (Мертенс, 69), Фабиан Руис (Верди, 70), Инсинье, Милик.

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Ансальди (Париджини, 78), Беренгер (Базелли, 63), Ринкон (Мейте, 55), Айна, Лукич, де Сильвестри, Белотти.

Предупреждения: Инсинье (45), Ринкон (45), Моретти (58), Кулибали (60), Аллан (65), Айна (71), Хюсай (82).

Удаление: Аллан (90).

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