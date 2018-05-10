"Наполи" повесил ценник на Жоржиньо

"Наполи" рассматривает возможность продажи хавбека Жоржиньо.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанцы хотят выручить с продажи бразильца не менее 40 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Жоржиньо заинтересованы "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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