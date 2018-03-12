"Наполи" повторил клубный рекорд по сухой серии в гостевых матчах чемпионата

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"Наполи" повторил клубный рекорд по сухой серии в гостевых матчах чемпионата

В рамках 28-го тура Серии А "Наполи" расписал нулевую ничью в гостевом поединке с "Интером".

Таким образом, как сообщает Opta, неаполитанцы повторили клубный рекорд по сухой серии в выездных матчах чемпионата.

В активе "Наполи" уже пять гостевых игр без пропущенных голов подряд. Последний раз подопечные Маурицио Сарри пропускали на чужом поле в Серии А 16 декабря в поединке с "Торино".

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