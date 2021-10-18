"Наполи" повторил свой лучший старт в Серии А

Фото твиттер "Наполи"

"Наполи" одержал восьмую победу в восьми первых турах текущего розыгрыша чемпионата Италии, минимально обыграв "Торино" (1:0) в воскресенье.

Как сообщает Opta, неаполитанцы повторили свой лучший старт в Серии А.

Команда также шла без потерь в восьми турах Кальчо в сезоне 2017/18 под руководством Маурицио Сарри.

Тогда "Наполи" финишировал в Серии А на втором месте, уступив чемпионство "Ювентусу".

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