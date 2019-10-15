"Наполи" повысит зарплату Фабиану до 3,2 млн евро в год

"Наполи" готов предложить полузащитнику Фабиану Руису новый контракт с повышением зарплаты. Об этом сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

По данным источника, неаполитанцы хотят повысить оклад игрока с 2 миллионов евро в год до 3,2 млн. А его контракт будет рассчитан до 2024 года.

На данный момент стороны обсуждают включение опции выкупа Фабиана за 120 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Руис участвовал в 6 матчах Серии А, забив 1 гол. В "Наполи" футболист играет с лета 2018 года.

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