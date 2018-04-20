"Наполи" практически согласовал трансфер португальского голкипера

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"Наполи" практически согласовал трансфер португальского голкипера

Голкипер лиссабонского "Спортинга" Руй Патрисиу, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Tuttomercatoweb, вратарь близок к переходу в "Наполи". Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Отметим, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

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комментарии
sdgff

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

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