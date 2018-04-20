"Наполи" практически согласовал трансфер португальского голкипера

Голкипер лиссабонского "Спортинга" Руй Патрисиу, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Tuttomercatoweb, вратарь близок к переходу в "Наполи". Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Отметим, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Читайте также: "Наполи" может купить Спортьелло. | http://soccernews.ru