"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри

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"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри

"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе перехода тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы отпустить 59-летнего специалиста в лондонский клуб за минимальную компенсацию, если "синие" не будут переманивать игроков "партенопейцев".

Речь идёт, прежде всего, о Эльсеиде Хюсае, Рауле Альбиоле, Петре Зелински и Калиду Кулибали.

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