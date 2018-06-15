"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри

"Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе перехода тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы отпустить 59-летнего специалиста в лондонский клуб за минимальную компенсацию, если "синие" не будут переманивать игроков "партенопейцев".

Речь идёт, прежде всего, о Эльсеиде Хюсае, Рауле Альбиоле, Петре Зелински и Калиду Кулибали.

Не пропустите: "Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за опытного хавбека. | http://soccernews.ru