"Наполи" предложил Сарри новый контракт с зарплатой в три миллиона евро в год

"Наполи" хочет продлить контракт с главным тренером Маурицио Сарри, сообщает Il Matino.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предложил специалисту соглашение до лета 2021 года. По его условиям заплата тренера увеличится вдвое и составит 3 миллиона евро в год. При этом в контракте не будет сумму отступных для тренера.

В данный момент у 59-летнего Сарри действует соглашение, по условиям которого он может покинуть клуб за 8 миллионов евро.

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