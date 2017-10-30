"Наполи" предложит Аллану новое соглашение
"Наполи" хочет удержать в команде полузащитника Аллана, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, неаполитанцы предложат футболисту новое соглашение. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.
В текущем сезоне Аллан сыграл 16 матчей и отметился двумя голами.
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