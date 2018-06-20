"Наполи" предложит за Доннарумму своего основного игрока

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"Наполи" предложит за Доннарумму своего основного игрока

"Наполи" ведет переговоры по трансферу вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен заплатить за голкипера определенную сумму, а также отдать испанского форварда Хосе Кальехона, которым интересуется "Милан".

Напомним, что "Наполи" ищет замену вратарю Пепе Рейне, который перешел именно в "Милан".

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