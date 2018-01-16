"Наполи" предпримет новые попытки подписать вингера "Барселоны"

Итальянский "Наполи" предпримет новые попытки подписать вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу.

Как информирует sport.es, "партенопейцы" планируют взять 23-летнего игрока "сине-гранатовых" в аренду до конца текущего сезона с возможностью его выкупа за 20 миллионов евро. Однако каталонский гранд настаивает на том, чтобы соглашение между клубами предусматривало обязательную покупку футболиста итальянцами следующим летом.

Напомним, "Наполи" поборется с "Ювентусом" за голкипера из Ла Лиги. | soccernews.ru