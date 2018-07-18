"Наполи" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019

Теги наполи

"Наполи" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019"Наполи" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019. Традиционно выполнена она будет в голубых тонах.

Напомним, "Наполи" хочет купить игрока ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов