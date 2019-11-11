"Наполи" предъявил ультиматум Анчелотти

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"Наполи" предъявил ультиматум Анчелотти
Руководство "Наполи" предъявило ультиматум главному тренеру Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, тренеру дано два матча, чтобы исправить результаты команды. Если "Наполи" не добьется положительных результатов в матчах чемпионата Италии с "Миланом" и Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", то наставник может быть уволен. 

Стоит отметить, что для увольнения Анчелотти и его тренерского штаба клубу придется выплатить компенсации на общую сумму в семь миллионов евро.

"Наполи" не может победить в пяти матчах подряд. В данный момент клуб занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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