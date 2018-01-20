"Наполи" претендует на двух вингеров "Шахтёра"

"Наполи" хочет подписать сразу двух вингеров "Шахтёра" Бернарда и Тайсона, сообщает итальянская пресса.

В покупке бразильцев лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.

В этом сезоне 25-летний Бернард сыграл за "Шахтёр" 24 матча, забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи. В активе 30-летнего Тайсона 21 игра, 2 мяча и 4 ассиста.

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