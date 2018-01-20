"Наполи" претендует на двух вингеров "Шахтёра"
"Наполи" хочет подписать сразу двух вингеров "Шахтёра" Бернарда и Тайсона, сообщает итальянская пресса.
В покупке бразильцев лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.
В этом сезоне 25-летний Бернард сыграл за "Шахтёр" 24 матча, забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи. В активе 30-летнего Тайсона 21 игра, 2 мяча и 4 ассиста.
Не пропустите: "Наполи" и "Спартак" пока не договорились по Максимовичу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Милано-римская дуэль: в бескомпромиссном матче "Интер" схлестнется с "Ромой"
-
С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ
-
"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"
-
Будничная победа с элементами интриги: "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл"
Лента новостей
-
Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию
-
Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах
-
ПСЖ договорился с Лассана Диарра
-
"Наполи" продлит контракт с Жоржиньо
-
"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева
-
Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"
-
Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду
-
Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"
-
Слимани может перейти в "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро
-
Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво"
-
"Спартак" хочет купить бека "Рубина"
-
Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"
-
Вальверде прокомментировал слухи о Гризманне
-
Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"
-
На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро
-
Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба
-
Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"
-
ПСЖ будет готов побороться за Роналду
-
"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|20
|51
|2
|Ювентус
|20
|50
|3
|Интер Милан
|20
|42
|4
|Лацио
|19
|40
|5
|Рома
|19
|39
|6
|Сампдория
|19
|30
|7
|Аталанта
|20
|30
|8
|Удинезе
|19
|28
|9
|Фиорентина
|20
|28
|10
|Торино
|20
|28
|11
|Милан
|20
|28
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Кьево
|20
|22
|14
|Дженоа
|20
|21
|15
|Сассуоло
|20
|21
|16
|Кальяри
|20
|20
|17
|СПАЛ
|20
|15
|18
|Кротоне
|20
|15
|19
|Хеллас Верона
|20
|13
|20
|Беневенто
|20
|7