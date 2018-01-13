"Наполи" претендует на вингера "Манчестер Сити"

Теги наполиманчестер ситилерой санемаурицио сарри

"Наполи" претендует на вингера "Манчестер Сити"

"Наполи" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, видеть в своей команде 22-летнего немца хочет лично главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри.

В этом сезоне Сане сыграл за "горожан" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с "Сити" рассчитан до лета 2021 года. 

Не пропустите: "Наполи" предложил Сарри новый контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. | http://soccernews.ru

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