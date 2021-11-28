"Наполи" презентовал статую Диего Марадоны

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Наполи" в официальных клубных социальных сетях презентовала статую в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Диего 10", - говорится в сообщении.

Статуя установлена на стадионе, который также носит имя Марадоны.

Марадона в бытность футболистом выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 годы. С неаполитанским клубом он дважды становился чемпионом Италии.

Напомним, что Марадона в возрасте 60 лет скончался 25 ноября 2020 года.

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