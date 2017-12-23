"Наполи" приготовил предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед"

"Наполи" собирается сделать предложение по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы в январе заплатить за 28-летнего фулбека 15 миллионов евро.

Также "Наполи" рассматривает вариант с арендой до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что "МЮ" хочет избавиться от Дармиана, так как он демонстрирует неубедительную игру в этом сезоне. | http://soccernews.ru