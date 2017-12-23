"Наполи" приготовил предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед"

Теги наполиманчестер юнайтедматтео дармиан

"Наполи" приготовил предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед"

"Наполи" собирается сделать предложение по трансферу защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы в январе заплатить за 28-летнего фулбека 15 миллионов евро.

Также "Наполи" рассматривает вариант с арендой до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что "МЮ" хочет избавиться от Дармиана, так как он демонстрирует неубедительную игру в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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