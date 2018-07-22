"Наполи" принял окончательное решение по Мертенсу

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"Наполи" принял окончательное решение по Мертенсу
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что он не намерен расставаться с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом, которым интересуется "Рома".

"Даже если "Рома" сделает сумасшедшее предложение по Мертенсу, то мы бы не приняли его. Я очень люблю Дриса, он останется в команде", - приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

31-летний Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, провел за клуб 233 матча и забил 90 голов.

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