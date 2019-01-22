"Наполи" принял решение о будущем Анчелотти

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"Наполи" принял решение о будущем Анчелотти

"Наполи" не собирается расставаться с наставником команды Карло Анчелотти.

Как сообщает Football Italia, глава клуба Аурелио Де Лаурентис доволен работой опытного специалиста и предложит ему новое соглашение до 2024 года. Нынешний контракт Анчелотти с клубом истекает в 2021 году.

После 20 туров "Наполи" идет на второй позиции в Серии А отставая от "Ювентуса" на 9 очков. В 1/16 финала Лиги Европы неаполитанцы сразятся с "Цюрихом".

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