"Наполи" присмотрел на ЧМ-2018 колумбийского защитника

"Наполи" проявляет интерес к правому защитнику ПСВ Сантьяго Ариасу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скауты неаполитанского клуба присмотрели футболиста на Чемпионате Мира-2018, где он играл за сборную Колумбии. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Ариас провел за ПСВ 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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