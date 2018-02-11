"Наполи" приступил к поискам замены для Гулама

Наставник "Наполи" Маурицио Сарри заявил, что клуб хочет найти замену Фаузи Гуламу.

"У нас есть проблемы с количеством защитников, которые есть в нашем распоряжении. Если среди свободных агентов есть подходящие игроки, то руководство клуба оформит переход. Однако я сомневаюсь, что те футболисты, которые сейчас без команды, будут находится в хорошей физической форме" - приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, что Гулам рискует пропустить около года из-за перелома надколенника.

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