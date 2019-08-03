"Наполи" продаст Милика

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"Наполи" продаст Милика

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик покинет клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы решили продать поляка после того, как он озвучил свои требования по зарплате при переговорах о продлении контракта.

25-летний футболист хочет, чтобы его оклад вырос в два раза - с 1,8 до 3,6 миллионов евро за сезон. Его действующее соглашение истекает в 2021 году.

"Наполи" намерен расстаться с Миликом и купить ему на замену Мауро Икарди из "Интера".

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