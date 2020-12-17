"Наполи" продаст Милика за 15-18 млн евро
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик планирует сменить клуб в зимнее трансферное окно. Контракт поляка заканчивается летом 2021 года и не будет продлеваться сторонами. Именно это стало причиной непопадания игрока в заявку на сезон.
По информации Football Italia, агент нападающего находится в Италии. Его задачей будет обсуждение с "Наполи" условия продажи клиента. Клуб оценивает футболиста в 15-18 млн евро.
Как сообщается, главным претендентом на игрока является "Ювентус". Однако, конкурентами могут стать "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".
Аркадиуш Милик хочет скорее поменять клубную прописку для получения игровой практики перед чемпионатом Европы.
Читайте также: "Ювентус" может купить форварда "Наполи" в январе | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Левандовски прокомментировал победу в премии The Best
-
Владелец "Лилля" продаст клуб
-
Появилась реакция Клоппа на награду The Best
-
"Астон Вилла" и "Бернли" не выявили победителя
-
Стал известен лучший игрок мира по версии ФИФА The Best
-
ФИФА назвала сборную из 11 лучших игроков сборных World11
-
ФИФА назвала лучшего тренера 2020 года
-
"Ростов" дома проиграл ЦСКА
-
"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью
-
Сон Хын Мин стал автором лучшего гола 2020 по версии ФИФА
-
Нойер получил награду лучшего вратаря 2020 года
-
"Наполи" продаст Милика за 15-18 млн евро
-
В число судей РПЛ включат пять женщин
-
Николич ответил на вопросы об отставке
-
"Милан" нашел замену Чалханоглу
-
"Спартак" может уволить Тедеско уже зимой
-
"Краснодар" обыграл "Уфу", одержав 3-ю победу подряд
-
"Химки" вырвали победу над "Локомотивом"
-
"Ювентус" может купить форварда "Наполи" в январе
-
"Спартак" заставил Кокорина тренироваться до конца года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17