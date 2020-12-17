"Наполи" продаст Милика за 15-18 млн евро

Теги аркадиуш миликнаполи

"Наполи" продаст Милика за 15-18 млн евроФорвард "Наполи" Аркадиуш Милик планирует сменить клуб в зимнее трансферное окно. Контракт поляка заканчивается летом 2021 года и не будет продлеваться сторонами. Именно это стало причиной непопадания игрока в заявку на сезон.

По информации Football Italia, агент нападающего находится в Италии. Его задачей будет обсуждение с "Наполи" условия продажи клиента. Клуб оценивает футболиста в 15-18 млн евро.

Как сообщается, главным претендентом на игрока является "Ювентус". Однако, конкурентами могут стать "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".

Аркадиуш Милик хочет скорее поменять клубную прописку для получения игровой практики перед чемпионатом Европы.

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