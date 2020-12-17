"Наполи" продаст Милика за 15-18 млн евро

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик планирует сменить клуб в зимнее трансферное окно. Контракт поляка заканчивается летом 2021 года и не будет продлеваться сторонами. Именно это стало причиной непопадания игрока в заявку на сезон.

По информации Football Italia, агент нападающего находится в Италии. Его задачей будет обсуждение с "Наполи" условия продажи клиента. Клуб оценивает футболиста в 15-18 млн евро.

Как сообщается, главным претендентом на игрока является "Ювентус". Однако, конкурентами могут стать "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".