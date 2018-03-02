"Наполи" продлил Кирикеша



Румынский защитник Влад Кирикеш подписал новый контракт с "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

28-летний Кирикеш выступает за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 41 матч и забил 4 гола. Ранее играл за "Интернационал", "Пандурий", "Стяуа" и "Тоттенхэм". За сборную Румынии сыграл 53 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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