"Наполи" продлил контракт с Альбиолем

"Наполи" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Раулем Альбиолем.

32-летний испанец заключил с неаполитанским клубом соглашение до лета 2021 года.

Альбиоль выступает за "Наполи" с 2013 года, сыграл 210 матчей и забил 5 голов.

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