"Наполи" продлил контракт с Ди Лоренцо

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

"Наполи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с правым защитником сборной Италии Джованни Ди Лоренцо.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Ди Лоренцо играет за "Наполи" с лета 2019 года.

За два сезона он сыграл 95 матчей, в которых сумел отметиться семью забитыми голами и отдал пятнадцать голевых передач.

Напомним, что 11 июля футболист стал победителем Евро-2020 со сборной Италии, обыграв в финале сборную Англии (1:1 серия пенальти - 3:2).

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