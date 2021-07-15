"Наполи" продлил контракт с Ди Лоренцо
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
"Наполи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с правым защитником сборной Италии Джованни Ди Лоренцо.
Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Ди Лоренцо играет за "Наполи" с лета 2019 года.
За два сезона он сыграл 95 матчей, в которых сумел отметиться семью забитыми голами и отдал пятнадцать голевых передач.
Напомним, что 11 июля футболист стал победителем Евро-2020 со сборной Италии, обыграв в финале сборную Англии (1:1 серия пенальти - 3:2).
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