"Наполи" продлил контракт с Зелински

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"Наполи" продлил контракт с Зелински

"Наполи" объявил о заключения нового соглашения с полузащитником Петром Зелински.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до завершения сезона 2023/24.

26-летний Зелински выступает за неаполитанский клуб с августа 2016 года. В активе хавбека 192 матча, 22 гола и 15 ассистов.

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