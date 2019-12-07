"Наполи" продлил свою безвыигрышную серию до 9 матчей
В 15-м туре итальянской Серии А "Наполи" потерял очки в матче с "Удинезе".
Неаполитанцы по-прежнему занимают седьмое место в чемпионате, имея в активе 21 очко.
"Удинезе" - "Наполи" 1:1
Голы: Лазанья, 32 - 1:0, Зелиньски, 69 - 1:1
"Удинезе": Муссо, тер Авест (Пуссетто, 74), Нюйтинк, Де Майо, Ларсен, Мандрагора, де Пауль (Барак, 84), Фофана, Трост-Эконг, Лазанья (Родриго Бекао, 90), Окака Чука.
"Наполи": Мерет, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Инсинье (Льоренте, 46), Зелиньски, Кальехон, Фабиан Руис, Лосано (Юнес, 62), Мертенс.
Удаление: Максимович (79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|15
|29
|5
|Кальяри
|14
|28
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|15
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Удинезе
|15
|15
|15
|Сассуоло
|13
|14
|16
|Лечче
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7