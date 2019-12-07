"Наполи" продлил свою безвыигрышную серию до 9 матчей

В 15-м туре итальянской Серии А "Наполи" потерял очки в матче с "Удинезе".

Неаполитанцы по-прежнему занимают седьмое место в чемпионате, имея в активе 21 очко.

"Удинезе" - "Наполи" 1:1

Голы: Лазанья, 32 - 1:0, Зелиньски, 69 - 1:1

"Удинезе": Муссо, тер Авест (Пуссетто, 74), Нюйтинк, Де Майо, Ларсен, Мандрагора, де Пауль (Барак, 84), Фофана, Трост-Эконг, Лазанья (Родриго Бекао, 90), Окака Чука.

"Наполи": Мерет, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Инсинье (Льоренте, 46), Зелиньски, Кальехон, Фабиан Руис, Лосано (Юнес, 62), Мертенс.

Удаление: Максимович (79).

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