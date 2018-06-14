"Наполи" продлит контракт с голкипером

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"Наполи" продлит контракт с голкиперомГолкипер "Наполи" Луиджи Сепе подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, соглашение сторон рассчитано до 2022 года.

27-летний итальянец является третьим голкипером неаполитанского клуба.

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