"Наполи" продлит контракт с Гуламом, порвавшим крестообразные связки

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"Наполи" продлит контракт с Гуламом, порвавшим крестообразные связки

"Наполи" согласовал новый контракт с алжирским защитником Фаузи Гуламом, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока составит 3,5 миллиона евро в год, а сумма отступных вырастет до 35 миллионов. 

Стоит отметить, что 26-летний Гулам недавно получил разрыв крестообразных связок и пропустит не менее полугода.

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