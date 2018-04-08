"Наполи" продлит контракт с Миликом

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 24-летний поляк заключит с неаполитанцами соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

В этом сезоне Милик из-за регулярных травм сыграл за "Наполи" только 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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