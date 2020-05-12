"Наполи" продлит контракт с одним из лидеров из-за интереса "Ливерпуля"

Теги пётр зелинскинаполиливерпуль

"Наполи" продлит контракт с одним из лидеров из-за интереса "Ливерпуля"

Неаполитанский "Наполи" намерен удержать в составе польского полузащитника Петра Зелински, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По сведениям издания, из-за интереса к игроку со стороны "Ливерпуля" неаполитанцы решили продлить с ним контракт до лета 2025 года и прописать в соглашении сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Хавбеком также интересуется "Интер".

В нынешнем сезоне 25-летний Зелински провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Наполи" нашел замену Калиду Кулибали в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов