"Наполи" продлит контракт с одним из лидеров из-за интереса "Ливерпуля"

Неаполитанский "Наполи" намерен удержать в составе польского полузащитника Петра Зелински, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По сведениям издания, из-за интереса к игроку со стороны "Ливерпуля" неаполитанцы решили продлить с ним контракт до лета 2025 года и прописать в соглашении сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Хавбеком также интересуется "Интер".

В нынешнем сезоне 25-летний Зелински провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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