"Наполи" продлит контракт с одним из своих защитников

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

Как сообщает Football Italia, новый договор будет действовать до лета 2022 года, но при этом зарплата футболиста останется такой же.

Отметим, что по действующему контракту Кирикеш получает около 1,7 миллиона евро в год.

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