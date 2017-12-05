"Наполи" продлит контракт с одним из своих защитников
Защитник "Наполи" Влад Кирикеш в ближайшее время продлит соглашение с клубом.
Как сообщает Football Italia, новый договор будет действовать до лета 2022 года, но при этом зарплата футболиста останется такой же.
Отметим, что по действующему контракту Кирикеш получает около 1,7 миллиона евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|14
|15
|15
|Дженоа
|15
|13
|16
|Кротоне
|15
|12
|17
|Сассуоло
|15
|11
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|15
|9
|20
|Беневенто
|15
|1