"Наполи" продлит контракт с Жоржиньо

Полузащитник Жоржиньо в ближайшее время продлит контракт с "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

В этом сезоне 26-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 23 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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