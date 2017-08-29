"Наполи" продолжает переговоры по Денису Суаресу

"Наполи" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Сам хавбек не прочь сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику. Сумма отступных в контракте Суареса составляет 40 миллионов евро.

23-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 3 гола.

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