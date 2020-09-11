"Наполи" продолжает попытки купить хавбека "Сассуоло" Бога
"Наполи" продолжает интересоваться хавбеком "Сассуоло" Жереми Богом. Об этом информирует Goal.
По данным источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро, однако "Сассуоло" отказал команде.
Ранее сообщалось, что футболиста также хочет купить "Ренн".
В прошлом сезоне Жереми участвовал в 34-х матчах Серии А, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
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|26
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17