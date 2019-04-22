"Наполи" проиграл "Аталанте" (видео голов)

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде одолела "Наполи".

"Наполи" по-прежнему занимает второе место и опережает "Интер" на 6 очков. "Аталанта" благодаря победе поднялась на пятое место.

"Наполи" - "Аталанта" 1:2

Голы: Мертенс, 28 - 1:0, Сапата, 69 - 1:1, Пашалич, 80 - 1:2

"Наполи": Оспина, Малькюи, Хюсай, Кирикеш (Луперто, 13), Кулибали, Аллан, Зелиньски (Верди, 81), Фабиан Руис, Кальехон, Милик, Мертенс (Юнес, 77).

"Аталанта": Голлини, Кастань, Гимшити, Масьелло, Хатебур (Госенс, 76), Пашалич, де Рон, Гомес, Фройлер (Иличич, 54), Манчини (Паломино, 46), Сапата.

Предупреждения: Манчини (1), Хюсай (29), Кулибали (71), Фабиан Руис (82).

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