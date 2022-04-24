"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А, выигрывая 2:0 к 80-й минуте
Фото: твиттер "Эмполи"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Эмполи" на своем поле обыграл "Наполи" со счетом 3:2, хотя гости к 80-й минуте выигрывали с преимуществом в два мяча.
Победу хозяевам принесли дубль Андреа Пинамонти и гол Лиэм Хендерсон. В составе гостей отличились Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.
"Эмполи", набрав 37 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 67 очками остался на третьей позиции.
"Эмполи" – "Наполи" - 3:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 44 - 0:1, Инсинье, 53 - 0:2, Хендерсон, 80 - 1:2, Пинамонти, 83 - 2:2, Пинамонти, 87 - 3:2
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Вити, Паризи (Какаче, 61), Верре (Байрами, 66), Бандинелли (Хендерсон, 61), Журковски, Аслани (Штулац, 70), Кутроне (Ди Франческо, 66), Пинамонти.
"Наполи": Мерет, Дзаноли (Малькюи, 46), Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Политано, 77), Инсинье (Унас, 85), Лосано (Зелиньски, 68), Осимхен.
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