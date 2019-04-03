"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А
"Эмполи" обыграл "Наполи" в домашнем матче 30-го тура Серии А.
В составе победителей голами отметились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо. У гостей забил Петр Зелиньски.
"Эмполи" - "Наполи" - 2:1 (1:1)
Голы: Фариас, 28 - 1:0, Зелиньски, 44 - 1:1, Ди Лоренцо, 52 - 2:1.
"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 90+2), Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Бриги, 41), Траоре, Фариас, Капуто.
"Наполи": Мерет, Малькюи (Верди, 76), Мариу Руй, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Юнес (Руис, 58), Милик, Унас (Мертенс, 57)
"Наполи" занимает 2 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 63 очка. "Эмполи" располагается на 17 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Парма
|29
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|Удинезе
|29
|29
|16
|СПАЛ
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11