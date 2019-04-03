"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А

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"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А

"Эмполи" обыграл "Наполи" в домашнем матче 30-го тура Серии А.

В составе победителей голами отметились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо. У гостей забил Петр Зелиньски.

"Эмполи" - "Наполи" - 2:1 (1:1)

Голы: Фариас, 28 - 1:0, Зелиньски, 44 - 1:1, Ди Лоренцо, 52 - 2:1.

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 90+2), Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Бриги, 41), Траоре, Фариас, Капуто.

"Наполи": Мерет, Малькюи (Верди, 76), Мариу Руй, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Юнес (Руис, 58), Милик, Унас (Мертенс, 57)

"Наполи" занимает 2 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 63 очка. "Эмполи" располагается на 17 позиции.

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