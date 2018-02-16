"Наполи" проиграл дома "РБ Лейпциг" и практически потерял шансы пройти дальше в Лиге Европы

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"Наполи" проиграл дома "РБ Лейпциг" и практически потерял шансы пройти дальше в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" на выезде одержал волевую победу над "Наполи". Счет открыл Адам Уна, но затем дубль Тимо Вернера и гол Арминдо Брума принесли победу немцам.

"Наполи" Италия – "РБ Лейпциг" Германия - 1:3 (0:0)
Голы: Уна, 52 - 1:0, Вернер, 61 - 1:1, Брума, 74 - 1:2, Вернер, 90 - 1:3

"Наполи": Рейна, Тонелли, Хюсай (Мариу Руй, 54), Маджо, Кулибали, Уна (Аллан, 61), Рог, Зелиньски, Гамшик (Инсинье, 54), Кальехон, Диавара.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кейта (Демме, 86), Кампль, Брума (Форсберг, 79), Поульсен (Огюстен, 82), Вернер.

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