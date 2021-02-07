"Наполи" проиграл "Дженоа" в матче Серии А

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"Наполи" проиграл "Дженоа" в матче Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Дженоа" обыграл "Наполи".

Благодаря победе "Дженоа" вышла на 11-е место, "Наполи" остается пятым.

"Дженоа" - "Наполи" 2:1

Голы: Пандев, 11 - 1:0, Пандев, 26 - 2:0, Политано, 79 - 2:1

"Дженоа": Перин, Дзаппакоста, Гольданига, Кришито, Чиборра, Стротман (Бехрами, 68), Радованович, Бадель, Зайц (Ровелла, 88), Пандев (Скамакка, 68), Дестро (Портанова, 79).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас (Ррахмани, 68), Элмаз, Демме (Бакайоко, 78), Лосано, Зелиньски (Инсинье, 54), Политано, Петанья (Осимхен, 54).

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