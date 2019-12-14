"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Наполи" уступил "Парме".
Напомним, что это была первая игра неаполитанцев под руководством Дженнаро Гаттузо.
Благодаря победе "Парма" сместила "Наполи" с седьмого места в чемпионате.
"Наполи" - "Парма" 1:2
Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Милик, 64 - 1:1, Жервиньо, 90 - 1:2
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали (Луперто, 5), Мариу Руй, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Аллан (Мертенс, 63), Инсинье (Лосано, 79), Милик.
"Парма": Сепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Бругман, Эрнани, Кулусевски, Барилла (Грасси, 66), Жервиньо, Корнелиус (Спрокати, 17; Пеццелла, 78).
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|Рома
|15
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|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
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|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
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|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
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|14
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|15
|Удинезе
|15
|15
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|Лечче
|16
|15
|17
|Брешия
|15
|13
|18
|Сампдория
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