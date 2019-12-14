"Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Наполи" уступил "Парме".

Напомним, что это была первая игра неаполитанцев под руководством Дженнаро Гаттузо.

Благодаря победе "Парма" сместила "Наполи" с седьмого места в чемпионате.

"Наполи" - "Парма" 1:2

Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Милик, 64 - 1:1, Жервиньо, 90 - 1:2

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали (Луперто, 5), Мариу Руй, Манолас, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Аллан (Мертенс, 63), Инсинье (Лосано, 79), Милик.

"Парма": Сепе, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони, Бругман, Эрнани, Кулусевски, Барилла (Грасси, 66), Жервиньо, Корнелиус (Спрокати, 17; Пеццелла, 78).

Читайте также: "Брешия" разгромила "Лечче" в матче Серии А. | http://soccernews.ru