"Наполи" просит за трансфер Кулибали не менее 100 миллионов евро
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали, скорее всего, этим летом станет игроком ПСЖ. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что футболист уже купил квартиру в Париже.
По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо встречался с агентом Кулибали. ПСЖ видит в сенегальце подходящую замену защитнику Тиаго Силве.
"Наполи" просит за трансфер игрока не меньше 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.
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