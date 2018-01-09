"Наполи" провел переговоры с вингером "Барселоны"

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"Наполи" провел переговоры с вингером "Барселоны"Итальянский "Наполи" провел переговоры с вингером каталонской "Барселоны" Жераром Деулофеу, информирует Corriere della Sera.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" дали свое разрешение на обсуждение условий возможного перехода между их игроком и "партенопейцами". Ожидается, что каталонский гранд будет готов расстаться с 23-летним футболистом за сумму в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, также "Наполи" интересен хавбек "Барселоны". | soccernews.ru

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